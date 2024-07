TLT: enamik trollijuhte soovib ettevõttes jätkata

„Viimane uus trollibuss saabus täpselt 14 aastat tagasi. Trollide planeeritud eluiga Solarise tehase poolt on määratud 15 aastat. Olemasolev veerem vajaks kapitaalremonti, et talvele vastu minna. Meie arvutused näitasid, et majanduslikult on soodsam kokkuvõttes soetada uue tehnoloogiaga trollid selle asemel, et läbida vananenud trollipargiga renoveerimist ja kapitaalremonti,“ lisas ta.

Mis saab aga 140 töötajast, kes igapäevaselt trolliliiklusega seotud? TLT juhatuse liige Kaido Padar selgitab, et viimastel nädalatel on ekslikult räägitud kõnealuste töötajate koondamisest. „Koondamise jutt läks liikvele sellepärast, et esitasime Töötukassale teatise teatud töökohtade töö restruktureerimisest. Seaduslikus mõttes tähendab see seda, et tööandja peab töötajale pakkuma alternatiivlahendusi ning kui töötaja sellega ei nõustu, on tal võimalik langetada otsus koondamise kasuks.“ Padar lisas, et õnneks on enamik töötajatest valmis ettevõttes jätkama. „Valmistab rõõmu, et meie töötajad on õppimishimulised ja tahan veel ekstra juhtida tähelepanu, et trolliajastu kui selline otsa ei saa, toimub vaid lühiajaline paus,“ rõhutas Padar.