Eesti tõusis ELi edetabelis tugevate innovaatorite hulka

2024. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabeli kohaselt on Eesti tõusnud ELi liikmesriikide hulgas 11 kohale ehk tugevate innovaatorite kategooriasse. See tähendab, et Eesti innovatsioonitulemused ületavad ELi keskmist ja on paremad kui paljudes teistes liikmesriikides.