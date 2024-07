EuroPark tõstis Tartu kesklinnas kolmes parklas hinda. „Parkimishinnad on määratud tõusule“

EuroParki tegevjuht Karol Kovanen sõnab, et nad muutsid äsja hindu kolmes Tartu parklas. „Sadamateatri parklas küsime ööpäevase parkimise eest senise 3 euro asemel nüüd 5 eurot. 3 eurot ööpäeva eest kehtis seal üle 10 aasta. Võrdluseks võib tuua Tartu tänavate A-piirkonna hinna – 3 eurot tunnis, 33 eurot ööpäevas ja 120 eurot kuus. Nii et see 5 eurot on jätkuvalt väga-väga odav, üle 6 korra soodsam kui linnatänaval!“ toob Kovanen siiski välja.