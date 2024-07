Analüüs: ettevõtted näevad kasvavat optimismi ülemaailmsete katsumuste keskel

Global Business ESG indeks tõusis 8,0%, kuna ettevõtted püüavad oma jätkusuutlikkuse algatusi uuesti ellu viia . Uuringus märkis rohkem kui iga teine vastaja, et ESG-ga seotud tegevuste rahastamine on suurenenud.

„Kõigi viie indeksi paranemine näitab, et ettevõtted on optimistlikud, et rahapoliitiline režiim on ülemaailmselt soodne,“ ütles Dun & Bradstreeti Balti piirkonna ärijuht Marek Vihuri. „Seda optimismi toetavad veelgi paremad makromajanduslikud tingimused, kuna ettevõtted on eriti optimistlikud müügi ja uute tellimuste osas. Lisaks näitab tarneahela järjepidevuse paranemine, et ettevõtted kohanevad pidevalt muutuva globaalse maastikuga.“