Ekspert selgitab: kas aktiivne spordiennustuste tegemine mõjutab kodulaenu saamist?

„Spordiennustuste tegemine ei ole pangalaenu saamise vaatest küll automaatselt välistav tegur, kuid liigitub panga jaoks samasse kategooriasse nagu kasiinos mängimine, kus hinnatakse mitut aspekti“ ütles Rebane.

Ta tõi näite, et kui kodulaenu võtta plaaniv inimene ennustab üksnes kuu aja vältel näiteks koondisemängude või iga kahe aasta tagant toimuvate jalgpalli suurturniiride ajal ning kui panustatavad summad ei mõjuta kuidagi inimese toimetulekut, ei näe pank seda probleemina.

„Aeg-ajalt võib ennustusi teha, aga kui see kujuneb juba pidevaks ehk hasartmängurlusele viitavaks tegevuseks, siis pigem on see panga silmis negatiivne. Kõik oleneb muidugi ka mahtudest – see, milline on problemaatiline hasartmängurlusele kuluv summa, oleneb inimese sissetulekute suurusest. Kui hasartmängud muutuvad oluliseks osaks sissetulekutest ja ka väljaminekutest, on kindlasti tegu probleemiga,“ ütles ta.

Rebane lisas, et jalgpallihuvi ei pea automaatselt tähendama, et tuleks minna suurtes summades panustama. „Võimalus on ka näiteks sõpradega selle peale kihla vedada, kes võidab turniiri ja panna sümboolne rahasumma vahele. Kui aga minnakse märkimisväärsete summadega ja sagedasti professionaalsetesse keskkondadesse panustama, siis läheb see juba tavapärasest jalgpallihuvist kaugemale,“ nentis ta.

Luminori Balti eraisikute panganduse juht tõi välja, et kui inimesel kulub arvestatav osa sissetulekutest ka näiteks lotole, siis on see panga vaatest negatiivne käitumismuster, mis näitab, et otsitakse hõlptulu teenimise võimalust.