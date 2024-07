Suur kohvigigant hoiatab: kohvi hind tõuseb veel

Viimase 15 aasta suurima hinnatõusu taga on kehv saak Brasiilias ja Vietnamis, geopoliitilised konfliktid ning tarneahela häired, ütles Lavazza. Lisaks on tõrked Suessi kanalis tõstnud veokulusid neli korda üle keskmise.

Tarbijate jaoks on see tähendanud, et ühekilose kohviubade paki hind on tõusnud 15 protsenti aastas ning Lavazza hinnangul võib see järgmisel aastal tõusta veel 20-25 protsenti.