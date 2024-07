„Jah, see on viimane.“ Ameerika autode näitus toimub tänavu viimast korda

Ürituse korraldaja Moonika Vahari sõnul on põhjuseid ürituse lõpetamiseks küll erinevaid, kuid peamine on ikkagi see, et korralduslikud kulud on liiga kallid. „Eelkõige majutus, transport, lava- ja helitehnika jne,“ loetles ta.

Vahari sõnul kaaluvad nad ka formaadi muutmist. Milline see on ja millal toimuks, ei ole siiski veel tema sõnul kindel. „Tegeleme sellega pärast üritust,“ sõnas Vahar. Väljaandele Lääne Elu antud intervjuus mainis aga teine ürituskorraldaja Karol Kikkas, et ehk korraldavad kokkutulekut edaspidi väiksemana, nii nagu kahel korral koroona-aastal. Samuti on võimalik, et festival laieneb teistesse Eesti linnadesse. Siiski on kindel see, et senini toimunud üritus enam oma algkuju ja nime ei säilita.