Käed külge ja päästma! Markus Villig oli Kiievi lastehaigla pommitamise ajal vaid kahe kilomeetri kaugusel

„Olin just lõpetanud 25-tunnide sõidu, kui Venemaa käivitas ühe viimase aasta suurima raketilöögi,“ kirjutab Bolti asutaja Markus Villig oma Linkedini kontol. Ta juhib tähelepanu pommitatud sihtmärkidele, millest üks oli Kiievi lastehaigla.

„Uudiste jälgimine on üks asi, kuid kohapeal viibimine teeb asja selgeks – Ukraina ei võitle mitte ainult oma vabaduse, vaid kogu Euroopa eest. Slava Ukraini!“ sõnas Villig.

Esmaspäeval Ukrainas toimunud raketirünnakutes sai üle riigi surma vähemalt 42 inimest ja viga üle 200. Kõige rohkem ohvreid oli Kiievis, kus tabamuse said lastehaigla Ohmatdõt ning erakliinikuid majutav hoone.

Ohmatdõti lastehaigla on Euroopa suurimaid ning seal on 620 voodikohta, millest tavapäraselt on enamik hõivatud. Ka enne rünnakut viibis majas umbes 600 patsienti.