Ehitussektori tööohutusest. Alltöövõtja kirjutas turvarakmetele „F*** crazy Bonava.“

ka töötavad eesmärgile vastu survestavad mõõdikud („X päeva ilma õnnetuseta“). Võib tekkida olukord, kus mõõdik muutub eesmärgiks omaette. Ärme raportit tee, sest meie eesmärk saab muidu rikutud. Tööinspektsiooni statistika näitab, et suured ettevõtted teatavad sisuliselt pea kõigist tööõnnetustest, kuid väiksemates ettevõtetes registreeritakse sagedamini just raskeid tööõnnetusi, sest neid ei ole võimalik varjata. Seetõttu ei pruugi kõrge tööõnnetuste arv ettevõttes olla üldse halb märk, vaid tegelikult näidata hoopis eeskujulikku ja töötajatest hoolivat organisatsiooni.

Kokkuvõttes töötab ikkagi ainult selgitustöö, kaasamine ja näitlikustamine ning suured arendajad peavad siin tellijana eeskuju näitama. Meie peamine tööriist on vestlus ja seda kuni tippjuhtkonnani välja. Hästi on töötanud ka näitlikud õppetunnid, mis juhtub siis, kui turvavarustust ei kanta. Nii mõnigi melon on oma elu jätnud töömehe kiivrita pea rolli etendades. Aga peamine on siiski üks-ühele, näost-näkku selgitamine, et kui sa endast ei hooli, siis hooli vähemalt oma lähedastest.

20 aastat tagasi oli tollase Maanteeameti kampaania hüüdlause „Kas turvavöö on mugav? Jah, sest elada on mugav!“ Täna rooli istudes on esimese asjana turvavöö kinnitamine automaatselt käe sees ja ütleks isegi, et ebamugav on autos istuda ilma turvavööta. See sama tunne peaks valdama ka ehitusplatsil töötades.