Kasvav trend: aina rohkem inimesi eelistab soetada endale kasutatud nutiseadme

Telia kaubamüügi valdkonna juhi Laura Kuusiku kinnitusel kaaluvad tarbijad aina põhjalikumalt läbi oma ostuotsused ning seda reedab ka järjest suurem nõudlus uuskasutatud nutiseadmete järele.

„Kui inimesel on võimalik soetada endale või oma pereliikmele uueväärne nutitelefon või süler kuni mitusada eurot soodsamalt kui on selle seadme hind uuena, siis üha aktiivsemalt seda võimalust ka kasutatakse. Näiteks sülearvutite puhul on eriti populaarsed just odavama otsa seadmed, mis jäävad hinnavahemikku 200-300 eurot. Tegu on äriklassi süleritega, mis peavad reeglina ka kauem vastu ning sobivad seetõttu ideaalselt koolitöödeks või muuks koduseks tegevuseks“ selgitas Kuusik.

Telia poolt pakutav uuskasutatud nutitelefonide valik jääb hetkel veidi enam kui paarikümne mudeli kanti. Telefonide kategoorias algavad uuskasutatud seadmete hinnad veidi enam kui 100 eurost ning küündivad tõeliste tippmudelite puhul 500–600 euroni.

„Ka uuskasutatud telefonide puhul on näha järjest suuremat nõudlust. Meie valikus on hetkel esindatud erinevad iPhone’i ja Samsungi mudelid ning viimase aja üks populaarsemaid mudeleid on olnud iPhone Mini, mida teatavasti enam uuena soetada ei saagi,“ märkis Kuusik.

Uuskasutatud seadmete puhul on välja kujunemas ka kindlad kliendiprofiilid, kes just selliseid seadmeid soovivad.

„Väga suur osa sellistest klientidest on 30–50-aastased. Oleme aru saanud, et kasutatud seadmeid valitakse nii lapsele kui oma vanematele, mõnikord ka iseendale. Samuti on näha, et uuskasutatud seadmeid eelistavad veidi enam naised, kes moodustavad 54% nende seadmete ostjatest,“ lisas Kuusik.