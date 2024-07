Neli rahatarka otsust enne puhkusele minekut

Puhkus on taastumiseks, laadimiseks ning uute elamuste kogumiseks. Enne juhtme seinast tõmbamist soovitab SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin aga teha mõned väikesed rahatargad sammud. Nii oled Sina puhanud, aga Sinu raha on vahepeal tööd teinud.

Kasuta võimalust, et saad teise pensionisambasse koguda senise 2% asemel ka 4% või 6% oma brutopalgast. Selleks, et suuremad sissemaksed saaksid järgmisel aastal laekuma hakata, tuleb avaldus esitada novembrikuu lõpuks. Teise samba pensionifondi sissemakse suurust saab tõsta internetipangas või Pensionikeskuses.

Kolmandasse sambasse investeerimisel pea meeles, et riik tagastab tulumaksu kolmanda pensionisamba sissemaksetelt, mis ei ületa 15% sinu aastasest maksustatavast tulust ega 6000 eurot aastas. Pool aastat on märkamatult mööda saanud, kas oled kogumisega graafikus?

Loodetavasti oled jõudnud puhkusefondi täita, et nüüd selle tulemust nautida. Selleks, et puhkuselt naastes vähem stressi koguneks, jälgi, et kuumas suves kulutused kontrolli all oleksid. Planeeri oma eelarve, hoia ootamatute kulude jaoks veidi varu – nii saad muretult puhata ja naasta rahuliku südamega.