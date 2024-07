INTERVJUU | Suurinvesteering jääb ootele. Eesti suurim energiatarbija: nüüd vajame ka meie toetust

Kundas asuvas Estonian Cellis töötab praegu 86 inimest. Iga töötaja nime taha võib kirjutada miljon eurot käivet aastas. Peale oma tehase töötajate antakse kogu väärtusahelas (puidu varumine, logistika jne) tööd rohkem kui 500 inimesele. Alates esimesest päevast, kui tehas 2006. aastal rajati, luuakse seal innovatsiooni – omanikud otsustasid, et see on koht, kus katsetada prototüüplahendusi. Kokku on aastate jooksul investeeritud üle 200 miljoni euro. „Estonian Cell võiks olla Eesti tööstuse musternäidis,“ ütleb ettevõtte üks juhatuse liikmetest Siiri Lahe, kes on otsustanud aasta lõpust perekondlikel põhjustel ameti maha panna.