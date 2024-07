TKM Grupp kaotas poolaastaga oluliselt kasumis

„Pikaajaline jaekaubanduse langus on mõju avaldanud ka Grupi müügitulemustele, endiselt on näha klientide ebakindlust ja kampaaniapakkumiste eelistamist. Kliendid on pikkadest kriisiaastatest kaasa võtnud oma õppetunnid ning ostuotsused mõeldakse põhjalikult läbi. Oma osa on ka ebastabiilsel tööjõuturul, mis kindlasti tarbijate kindlustunnet vähendab,“ rääkis TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.