Lõuna-Eesti ettevõte kasvas väiksest garaažiboksist Põhja-Euroopa suurimaks tegijaks

Vinüülplaadid hakkasid comeback’i tegema 2000. aastate keskel. Kus või kuidas, on raske tagantjärele täpselt hinnata. Küll lõid kaks tartlast tänu sellele 2015. aastal ettevõtte Vinyl Plant. „Näha oli, et turul on mingid muutused, vinüülplaat läheb aina populaarsemaks. Ühel hetkel olime me Erkiga mõlemad töötud ja siis mõtlesimegi, et kes siis veel teeb, kui mitte meie,“ meenutab Ragnar Pitsi, kes vastutab ettevõttes tehnilise poole eest. Pitsi ning firma teine juhatuse liige Erki Pedaste, kes tegeleb majandusliku poole ja müügiga, alustasid ühest väiksest garaažiboksist Kastani tänaval nullist.