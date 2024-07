Tartu-Riia rongiühenduse esimene testsõit toimub augustis

„Kümmekond aastat tagasi on kõik Elroni rongid toodud Eestisse just läbi Läti, kuid selle aja jooksul võib olla paljugi muutunud. Seetõttu plaanime hinnata rongide raudteekoridoris paiknevate konstruktsioonide ja seadmete vahele ära mahtumist ja testida Läti raudtee uue raadiosidega ühildumist. Läti raudteel on käimas ulatuslikud raadiovõrgu rekonstrueerimistööd ning tööde mahus viiakse ka Riia-Valka raudteelõik üle uuele raadiosidesüsteemile, peame olema valmis ka selle kasutusele võtmiseks,“ rääkis Elroni juhatuse liikme Märt Ehrenpreis ERR-ile .

Küsimusele, kas liin hakkab oktoobriks tööle, vastas Elroni juhatuse esimees, et lootust on, kuid see sõltub ka sellest, milliseid nõudmisi esitavad partnerid. „Väga palju sõltub sellest, kui palju Läti- ja Euroopa raudteeametid ning inspektsioonid nõuavad korduskatseid. Selles osas on natuke määramatust,“ ütles Ehrenpreis.