Panga juht: järgmisel aastal võiks Euribor 3% piirist allapoole murda

Samas ei ole pangajuhi sõnul inflatsiooni Euroopas siiani lõplikult kontrolli alla saadud ning see võib protsesse sarnaselt viimasel poolel aastal toimunuga oluliselt aeglustada. „Mõned ennustused on pakkunud, et järgmise aasta lõpuks võiks intress langeda isegi alla 2,5%, kuid sellist optimismi ma ei jaga ning pigem võiksime sinna jõuda aasta võrra hiljem. Muidugi loodame me kõik, et laenamine oleks soodsam, kuid enda investeerimisotsuseid teen ma pigem ikkagi konservatiivsemaid prognoose arvestades,“ räägib Pechter ning rõhutab, et see on tema arvamus ning kedagi teist ta selle järgi tegutsema üles ei kutsu.