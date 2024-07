Uuring: kodu remont ja reisimine on Eesti inimeste järgmise aasta suurimad kulutused

Paljudel on ette teada ka muud suuremad ostud: 16 protsenti märkis, et neil on kavas hankida uut kodutehnikat või mööblit, 14 protsenti plaanib osta elektroonikat, nagu telefoni, arvuti, televiisori või muud sarnast, ning 11 protsenti mõtleb uue sõiduvahendi ostmise peale. Seitse protsenti sooviks uut korterit, maja või suvilat. Kokku viiendik inimestest märkis, et nad ei plaani suuremaid oste või ei tea veel neid ette.

„Huvitav on aga näiteks tulemus, et ka sõiduvahendi ostu plaane on rohkematel Leedu inimestel. Seda just arvestades automaksu kehtestamise plaani Eestis, mis paljude arvamuste kohaselt võiks veel sellel aastal ajendada Eesti inimesi autot vahetama. Võimalik, et eestlaste rahalised vahendid seda siiski ei luba teha,“ märkis Hakiainen.