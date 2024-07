Ajalooline hetk. Lennukitootja Boeing tunnistab end pettuses süüdi

Juriidiliste dokumentide kohaselt tunnistab Boeing, et on eksitanud Boeing 737 Max lennukitüübile lennuloa väljastanud USA Föderaalset Lennuametit, kirjutab Iltallehti. Aastatel 2018–2019 sattus katastroofilistesse lennuõnnetustesse kaks seda tüüpi lennukit.

Esimene õnnetus toimus 2018. aastal, kui piloot kaotas lennuki üle kontrolli ja lennuk sööstis 13 minutit peale õhkutõusmist Jaava merre. Elu kaotas 189 inimest. 2019. aastal toimus traagiline õnnetus lennufirma Ethiopian Airlines lennukiga Boeing 737 Max: kuus minutit peale õhkutõusmist kaotas piloot lennuki üle kontrolli ja see kukkus alla, elu kaotas 179 pardal olnud reisijat.

Mais teatas USA justiitsministeerium, et Boeing rikkus varasemat kokkulepet, mis aitas ettevõttel vältida kriminaalsüüdistust.

New York Timesi andmetel peab Boeing maksma ka 487 miljoni dollari (449 miljonit eurot) suuruse trahvi ja investeerima järgmise kolme aasta 455 miljonit dollarit (419 miljonit eurot), et tugevdada oma lennukite ohutusprogramme. Justiitsministeerium määrab firmale kolmeks aastaks ka sõltumatu vaatleja, kelle ülesandeks on jälgida, et ettevõte rakendaks vajalikke turvameetmeid. Boeing kinnitas USA meediale ja uudisteagentuurile AFP eellepingu loomist.

Hukkunute lähedased ei ole kokkuleppega rahul

Lennuõnnetuses hukkunute omakseid esindava advokaadi Robert A. Cliffordi sõnul on lähedased Boeingu ja justiitsministeeriumi vahelises kokkuleppes pettunud. „Viimase viie aasta jooksul on esile kerkinud palju uusi tõendeid, mis näitavad, et Boeing ei ole muutnud oma tegevuskultuuri, kus kasumi teenimine ja raha seatakse turvalisusest ettepoole,“ ütles Clifford.

Kahes õnnetuses hukkus kokku 436 inimest. Varem arvati, et kriminaalkaristus võib Boeingu USA riigihangetest välja jätta, mis annaks ettevõtte käibele suure põntsu.