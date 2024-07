Ekspert hoiatab: petturid lähenevad ettevõtetele töötajate kaudu

Aina enam kipume kohtama, et nagu iga inimene võib ka iga ettevõte, olenemata oma suurusest mõne kuriteo objektiks sattuda. Sageli teekonna algus on kübermaailm, see miski, mis annab meile palju võimalusi kuid loob ka ohuallikaid. Kui võtta vaatluse alla ettevõtted ja nendega toimuvad kelmused siis toimub enamus kuritegusid just kübermaailma kaudu.

Me ei näe naljalt enam füüsilisel kujul pätikampa ümber ärihoone luusimas ja rünnakut planeerimas. Muutuv maailm muudab ka kuritegevust, mis aina enam on suundumas kübermaailma, just nagu meie igapäeva elugi. Meie igapäeva toimingud on väga suures osas kolinud üle internetipõhisele toimimisele. Kui nüüd igaüks meist võtab hetkeks aega ja mõtiskleb, kui palju on meil igapäevaselt kokkupuudet interneti keskkonnaga, näiteks mobiiltelefon on meil kõigil ja neid kellel nuputelefon on väheseid. Jõuame selleni, et see on internetikeskkond, kus kurjategijad üritavad end osavalt meie toimingutesse sisse sokutada, et hiljem ohvrite vara endale krahmata.

Küberkelmide jaoks on nõrgim lüli inimene

Organisatsioonid on moodustatud inimestest, mis tähendab, et saame ettevõtetele suunatud pettustes alati rääkida ka inimfaktorist ja apsakate võimalusest. Just neid apsakaid ootavad küberkelmid, kelle üheks peamiseks fookuseks on ettevõtte rahakott. Petturite eesmärgiks on leida ohver, seega sada juurdepääs nii inimese enda kui ka näiteks temaga seotud ettevõtte kontodele. Suures organisatsioonis võib levida arvamus, et olen ju tavaline töötaja ja minu kaudu ei saa midagi kurja teha. Tegelikkuses aga mängib rolli iga inimene, absoluutselt iga töötaja. Näiteks proovitakse läbi erinevate töötajate saada ligi ettevõtte IT süsteemidesse, kust juba liigutakse edasi suuremate eesmärkide suunas - juurdepääsust pangakontole, tarneahelatesse, kuhu iganes, tagajärg on igatahes katastroofiline. Ehk et meist igaühel on roll turvalisuse tagamisel, nii enda kui ka ettevõtte vaates, kus me töötame.

Teadlikkus on puudulik