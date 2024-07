Kasutatud autode müügipettused: müüja müüs maha uppunud elektriauto

Tavaliselt algavad vaidlused auto müüja ja ostja vahel siis, kui äsja ostetud kasutatud autol ilmneb viga, mille kõrvaldamine vajab suuremaid väljaminekuid. Tihti on probleemi allikaks mootor või käigukast, aga levinud on ka amortide ja turboga seotud puudused. Ette tuleb ka võimalike õnnetuste ja avariide varjamist või näidatakse hodomeetril tegelikkusest väiksemat läbisõitu. Seda vaatamata asjaolule, et müüja ei tohi auto puudusi või avariid ostja eest varjata.

ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juhi Maiko Kalvetile meenub õnnetuse varjamisega seotud lugu, mis osutus ostajale lausa ohtlikuks. „Elektriauto oli olnud vee all ning seda ei oleks tohtinud üldse liikluses kasutada, sest see on ohtlik nii autos sõitjatele kui kaasliiklejatele. Tõenäoliselt oli auto jäänud Euroopas uputuse ajal vee alla ning seda varjati ostja eest,“ tõi Kalvet näite neile laekunud vaidlusest.

ERGO õigusabi puutub tihti kokku juhtumitega, kus müüjad väidavad, et kasutatud sõidukite puhul on puudused loomulikud ja püüavad vastutusest pääseda. Oluline on teada, et lepingutingimustele ei vasta sõiduk, mille puudused muudavad liiklemise võimatuks ja mida võrreldavatel kasutatud sõidukitel ei esine. Kui autopoest ostetud sõidukil esineb aasta jooksul varjatud viga, eeldatakse, et see oli autol olemas sõiduki üleandmise ajal. Müüja peab vastutusest pääsemiseks tõendama, et viga tekkis ajal, mil sõiduk oli juba uue omaniku käes.