GRAAFIK | Põhjalikus võrdluses selgub tõde. Milline on tegelikult Eesti soodsaim pood?

Delfi Ärileht kasutas Bebotechi andmeid, et välja selgitada Eesti soodsaim poekett. Valikus olid kuus tegijat ning puudujateks on näiteks Grossi poed ja Lidl. Viimase puhul on sellist võrdlust teha ka väga keeruline, kuna kodumaist kaupa on neil müügil vähe.

Bebotech võttis iga poe duellis arvesse vaid neid tooteid, mis mõlemas poes müügil on, niisiis on tegemist alati identse kauba võrdlusega. Arvesse on võetud ka allahindlusi. Tõe huvides olgu öeldud, et mitmetes kettides on inimestel võimalik saada ka personaalseid soodustusi, mida siin kuidagi arvestada ei saanud.