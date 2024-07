Rahandusministeerium: tehingud päritud pensionivaraga muutuvad lihtsamaks

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul peab riik jälgima, et kogumispensioni regulatsioon oleks asjakohane ja kogumist motiveeriv, et inimesed kasvataks raha kuni pensionini jäämiseni sammastes. Kui praktika toob välja kohad, mida võiks pensionikoguja jaoks lihtsustada või paindlikumaks muuta, siis tuleb võimalusel seda ka teha. „Sedapuhku pole tegu suurte muudatustega, pensionisüsteem peabki olema etteaimatav ja stabiilne,“ lisas ta.

„Teine ja kolmas sammas on ühed populaarseimad investeerimistooted Eestis ja soovime seda ka nii hoida. Täiendav kogumine on oluline, et tagada pensionipõlveks piisav sissetulek. Pärimise reeglite lihtsustamine on hea võimalus jätta päritu oma teise sambasse tootlust koguma ja nii oma pensioniraha veelgi võimendada,“ rääkis rahandusminister.