Halb uudis autoomanikele. Uue nõude tõttu tõuseb diislikütuse hind röögatult

Euroopa Liit hakkab jõuliselt maksustama kütuseid, mille kasutamisel tekib kasvuhoonegaase. Kütusetarnijad peavad 2027. aastast ostma saastekvoote, et katta oma süsinikdioksiidiheidet. On vägagi tõenäoline, et see kulu kandub edasi kütusetarbijatele, vahendab Financial Times.