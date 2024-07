„Just helistati, et tahetakse järgmised 10 miljonit sisse panna.“ Kodumaine investeerimislahendus meelitab nii eestlasi kui ungarlasi

Praegu tegutseb Lightyear 22-l Euroopa turul ja sihiks on kogu Euroopa koos ligi 500 miljoni elanikuga. Kui parasjagu investeerib neist ligi 20%, siis Soku sõnul on nende eesmärk seda osakaalu suurendada.

Igas riigis on sellegipoolest tarvis erinevat lähenemist ja tunda kohalikku turgu ning just selle vastu on suurematelt turgudelt tulnud konkurendid põrganud.