Need erinevused võivad tuleneda riigispetsiifilistest eeskirjadest, tööseadustest, tööstussektoritest ja majandusarengust, kirjutab Euronews. Põhja- ja Lääne-Euroopa riikide keskmine netotöötasu on kõige kõrgem, Ida- ja Lõuna-Euroopa riikides on see aga palju madalam.