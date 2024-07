„Probleem vaid süveneb.“ Sidefirma nimetab kaks põhjust, miks nad levi kvaliteeti parandada ei saa

Telia mobiilivõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk sõnas, et peamiselt mõjutavad levi kvaliteeti kaks asjaolu: uuele mobiilimastile on raske asukohta leida või on tegu asukohaga, kuhu pole vähese kasutajate arvu ja/või asukohaga seotud eripärade tõttu majanduslikult otstarbekas uut masti rajada.

Täna on paraku muutumas aina suuremaks väljakutseks just uutele mobiilimastidele sobiva asukoha leidmine, möönis Lekk. Siin on mitmeid põhjuseid: maaomanikud ei soovi rentida mobiilimastide alust maad, mõnele ametkonnale ei sobi konkreetne asukoht (isegi kui maaomanikuga on juba kokkulepe saavutatud). Lisaks on teatud kohtades raske saavutada erinevate osapooltega kompromissi masti täpse asukoha suhtes.