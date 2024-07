RIKASTE EDETABEL | Maailma enim teenivad jalgpallurid pistavad tasku sadu miljoneid

Eesti jalgpallijuht Aivar Pohlak on aastaid reklaaminud spordiala väitega, et jalgpalluriamet on Euroopas üks atraktiivsemaid töökohti. Ilmselt on Pohlakul õigus – kellele siis ei meeldiks saada palka enda lemmikharrastusega tegelemise eest? Nii saaks küll öelda sisuliselt kõikide sportlaste või loomeinimeste kohta, ent jalgpalli eristavad paljudest muudest spordialadest meeletud rahamäed, mistõttu saab sellel alal tippu tõustes pururikkaks.