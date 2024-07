Ravimimüügi jokkskeem toimiski. Ravimiärimeeste skeemitatud raha tagasiküsimiseks pole võimalust

Kaks kuud tagasi avaldas Äripäev ravimitootjate ja hulgimüügifirmade vahelise skeemi, mis võimaldab näidata ravimite hinda tegelikust kõrgemana. See võimaldab saada riigilt suuremaid summasid, millega kompenseeritakse tarbijate jaoks ravimite maksumust. Äripäeva arvutuste kohaselt on Tervisekassa (maksumaksja) ravimitootjate ja hulgimüügifirmade kokkumängu tõttu maksnud ravimihüvitisi ettenähtust rohkem ca 30 miljonit eurot aastas. Vaatamata võimalusele, et ravimimüüjatele on tasunud maksumaksja raha valedel alustel, ei tegele ravimituru järelvalveasutustest keegi tehingute uurimisega ja raha tagasi küsimisega.