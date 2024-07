Saksamaa kaitsetööstuse hiid asutab Eesti haru ning investeerib siia pea 100 miljonit

Peaminister Kaja Kallas teatas hiljuti kaitsetööstuspargi arendamisest ning kaitsetööstuse fondi loomisest, et pakkuda ettevõtetele vajalikku taristut. Mai lõpus toimunud tehnoogiakonverentsil Latitude59 peetud ühisel arutelul ettevõtte esindajaga ütles peaminister Kaja Kallas: „Euroopa muutunud julgeolekuolukord on kinnitanud selget vajadust suuremate kaitseinvesteeringute järele ning toonud esile kaitsesektori kitsaskohad. Näeme, kuidas laialt kättesaadavad tehnoloogiad võivad osutuda saatuslikuks militaarvarustusele, mille maksumus ulatub miljonitesse.“

Koostöös kohalike partneritega on Helsing võtnud sihiks tugevdada Balti kaitsetaristut kaasaegsete tehisintellekti- ja tarkvaralahendustega. Plaanis on teha investeeringuid, mis hõlmavad muuhulgas uute tootmisehitiste rajamist, parandades mitte ainult kohalikku kaitsevõimet, vaid luues ka Eestile majanduslikku kasu.

Helsing’i kaasasutaja ja -tegevjuht Dr. Gundbert Scherfi sõnul on Eesti tuntud kui tehnoloogilise innovatsiooni ja tehnoloogia kasutuselevõtu liider nii tsiviil- kui ka kaitsesektoris. „Euroopa ja NATO piiride tugevdamine on ajakriitiline meie demokraatia turvalisuse tagamiseks. Asutame Helsing Estonia, et pakkuda Balti riikide kaitsevägedele tehisintellekti arenenud võimekusi. Ukraina sõja kogemus on meile õpetanud vajadust eelistada kohalikke tootmisvõimalusi. Selliselt saame tagada Balti kaitsesüsteemide vastupidavust, kohanemisvõimet ja kodumaist päritolu.“