Üüritülide lahendamise salarelv? Neli soovitust, kuidas koostada korrektselt eluruumi üleandmise akti

Siht lisab, et aktis kasutatud fotod ei tohiks olla liiga üldised, kuna see tekitab sageli poolte vahel suuri vaidlusi. „Vaade toale on küll oluline, et näidata eluruumi terviklikku seisukorda. Samas ei tohiks aktist puududa detailsemad pildid, mis annaksid aimu konkreetsete esemete või siseviimistluse seisundist,“ ütleb ta.

Üks olulisemaid asju on, et üleandmise akt sisaldaks ajakohaseid ja detailseid fotosid, mis kajastavad mööbliesemete ja siseviimistluse seisukorda. „Akti tuleb kindlasti lisada värskelt tehtud pildid, mis peegeldavad kinnisvara reaalset olukorda nüüd ja praegu. Aegunud fotode kasutamine põhjustab ainult asjatut segadust ja sellisel juhul ei saa akti kinnitada,“ selgitab turvalise üürimise platvormi Rendin õigusjuht Lia Siht.

Üleandmise-vastuvõtmise akt on peamiselt vajalik selleks, et näiteks üürilepingu lõppedes selgeks teha, kas varalt leitud kahjustused olid seal juba enne üürniku sissekolimist või tekkisid tema tegevuse tagajärjel ning kes kannab kulud. Kuidas aga üleandmise akti koostada nii, et sellest vaidluste lahendamisel ka kasu oleks?

Üleandmise-vastuvõtmise akt (lühendatud kujul ka üleandmise akt või ÜVA) on üürileandja ja üürniku vaheline dokument, mis tuleb koostada ja kinnitada nii üürivara üleandmisel kui ka tagastamisel. See loob vajaliku tõendusbaasi võimalike arusaamatuste ja nõuete edukamaks lahendamiseks.

Siht lisab, et oluline on pildistada tuba nii, et ka lagi jääks pildile. „Samuti võiks jäädvustada toa vaate nii ukse kui akna poolt ning lülitada pildistamise hetkeks sisse kõik valgustid, hoolimata sellest, kas on päev või õhtu. Fikseerida võiks ka kardinate seisu ning teha neist pilte nii kinniselt kui lahtiselt. Tehnika täpse seisukorra jäädvustamiseks võiks teha pilte ka näiteks ahju ja külmiku sisemusest. Kui voodi või diivani peal on pleed või kate, siis võiks ka selle pildistamise hetkeks ära võtta,“ kirjeldab jurist.

Sama kehtib ka ilupiltide kasutamise kohta, mida tehakse näiteks korteri müügiprotsessis. „ÜVA-sse sellised fotod ei sobi, sest üürivaidluse või lausa kohtujuhtumi puhul ei saa üürnikku vastutusele võtta, kui ta on tekitanud kahju, ent ei tunnista seda ja puuduvad asjakohased tõendid. Tasub meeles pidada, et fotode tegemise kuupäeva ja kellaaega saab tõestada,“ lisab Siht.

Fikseeri kõik puudused

Samuti tuleks üleandmise aktis ära fikseerida kõik eluruumis esinevad puudused ja lisada juurde vara seisukorra lühikirjeldus.

„See tähendab, et kui näiteks korteri parketil on sügavad kriimustused, mõni seade pole töökorras või köögitasapinnal esineb veekahjustus, siis tuleb need aktis dokumenteerida. Lisaks tuleks üles pildistada ka kõik pisemad mööblil või siseviimistlusel esinevad täkked, kriimud ja kulumisjäljed,“ soovitab Siht.

Kui akt on liiga üldine ja eluruumi seisukord pole korrektselt fikseeritud, siis on pea võimatu tõestada, millal kahjustused tekkisid ja kes nende eest vastutab. „See võib asetada ühe osapoole ebasoodsasse olukorda, sest pole võimalik kindlaks teha, kummal on õigus. Üürnik võib sattuda alusetu süüdistamise küüsi või üürileandja jääda ilma kahju hüvitamisest,“ kirjeldab õigusekspert.