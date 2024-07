Plaanid osutada krüptovara teenust? Loe, mida peaks seadusest teadma

Olgugi, et määrus peaks olema ühtne, on krüptovarade reguleerimise teema kuum ning turuosalised ja ka investorid on oodanud selgust igas riigis pikisilmi. On olnud huvitav aasta, mille vältel on olnud võimalik taustal järgida, kuidas on liikmesriigid otsustanud reguleerida teemasid, mis on määrusega jäetud liikmesriikide otsustada ning kas mõnedes aspektides saab liikmesriikide lähenemine olema määrusest spetsiifilisem.