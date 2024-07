Suurpank luurab Tallinnas ringi ja otsib võimalikku uut pesa

SEB peahoone on Tallinna siluetti kaunistanud kaua. See oli esimene taasiseseisvunud Eesti pilvelõhkuja. Sellega sai ühtlasi alguse Tallinna City kujunemine Tornimäe piirkonnas. Enne olid seal erinevast ajastust ja mitmekülgse arhitektuuriga hooned läbisegi. Kui 20. sajandi lõpul meenutas sealne pigem tööstusrajooni, siis nüüd on see pealinna üks ärikeskustest.

Ärikinnisvara eksperdid ja arendajad on täheldanud, et SEB tunneb elavat huvi uute projektide vastu, mis viitab, justkui nad otsiks uut asukohta.

Panga kõneisik kinnitab, et nad tõepoolest kaaluvad erinevaid variante, sest SEB on Tornimäe peamajas üürnik ja iga kord kui üürilepingu uuendamine on päevakorral, siis vaatavad nad ka turul ringi, et millised on alternatiivid.