Septembri lõpus selgub, kas Olympicu endistel väikeaktsionäridel on õigus hüvitisele

„Aktsionäride ja ülevõtja (tänase OEG) vaated aktsia õiglase väärtuse osas erinevad olulisel määral, aga usutavasti suutsime kohtule veenvalt tõendada, et 1,40 eurot sundkorras üle võetud aktsia kohta oli ebaõiglane ja tegelik väärtus oluliselt kõrgem,“ ütles kohtusse pöördunud aktsionäre esindav vandeadvokaat Hannes Vallikivi advokaadibüroost WALLESS.

Olympic on omakorda veendunud, et ülevõtmisel makstud hind 1,40 eurot aktsia kohta määrati õigesti ja kohus peaks avalduse kõrgema hinna määramiseks täies ulatuses rahuldamata jätma, ütlesid Olympic Entertainment Group AS esindajad Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaadid Kristina Schotter ja Annika Peetsalu.