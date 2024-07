Bitcoin vs Nvidia? Roman German: 100 aasta pärast on bitcoin’il oluliselt suuremad võimalused

Kui suur langus portfellis paneks põlve värisema?

Kuna enam kui 90% minu investeeringutest on krüptorahas bitcoin ja ethereum, siis üldjuhul suured langused põlve värisema ei pane. Krüptoraha on oma natuurilt oluliselt volatiilsem kui teised investeerimisliigid, seega peab sellega tegelemisel olema päris hea riskitaluvus.

Tagantjärgi tarkusena oleks ju võinud kõik müüa ja hiljem odavamalt tagasi osta, aga päris elus on sisuliselt võimatu ära tabada, millal selline suurem langus algab ja millal ta läbi saab, seega olen enda jaoks otsustanud, et minu strateegia on „osta ja hoia“ ning perspektiiv vähemalt 10+ aastat.