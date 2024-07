Kapitelil läks pikki aastaid aega, et Tallinna linnas saada kinnitatud ärikvartali projekteerimistingimused. Ankurrentnik Swedbanki tarbeks ehitatakse ümber kõige kõrgem torn, et see vastaks panga tuvanõuetele. Projekti maksumus on üle 150 miljoni euro. Kvartalisse tuleb kokku üle 2500 töökoha ja Delfi Ärileht käis koos projekti juhtiva Allan Remmelkoorega vaatamas, kuidas ehitus kulgeb. Muuhulgas käisime korrustel, kuhu tavainimestel tulevikus asja ei ole.