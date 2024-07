Arco Vara sai uue juhi, kes juhtis enne Eesti üht suurimat jaeketti

Arco Vara nõukogu esimees Tarmo Sild usub, et uue juhi eestvedamisel saab kasvav ja kasumlik Arco Vara jätkata oma ambitsioonikaid plaane. „Tahame Arco Vara keerata rohkem näoga klientide poole. Finantsid on olemas, inseneeria on olemas, nüüd tuleb rohkem rõhku pöörata meie klientide vajadustele,“ selgitas nõukogu esimees ettevõtte eesmärke.

Kristina Mustonen on oma karjääri jooksul juhtinud rahvusvahelisi ettevõtteid. Kokku 13 aastat töötas Mustonen Maxima Eestis, alustades seal ostujuhinna ning olles viimasel aastal Maxima Eesti juht. Lisaks on ta töötanud Bauhof Groupis kommertsosakonna juhina ning HKScan Estonias juhatuse liikme ja Baltikumi äridirektorina.

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mis tegeleb elukeskkonnale lisaväärtust loovate arendusetega. Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Arco Vara põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.