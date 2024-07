Elering kuulutab juhitavate võimsuste ja salvestuse saamiseks välja hiiglasliku riigihanke

Pakkumuste tegemiseks riigihankes on aega üheksa kuud ja reserve pakkuvad tootmis- või salvestusseadmed peavad olema uued. Arvestades kliimapoliitika eesmärke, peab potentsiaalne reservide pakkuja näitama, kuidas on võimalik reserve pakkuv seade tulevikus üle viia taastuvale kütusele.

Balti riigid taotlesid ja said Euroopa Komisjonilt erandi, mis võimaldab reservide hankimist pikaajaliselt ette. „Euroopa Liidu õigusaktid lubavad tavaliselt sagedusreserve hankida maksimaalselt üheks päevaks korraga, kuid Elering on edukalt taotlenud õigust hankida reservide võimsust kuni 2033. aastani ehk kuni kaheksaks aastaks ette alates sünkroniseerimisest Mandri-Euroopa sagedusalaga. Sagedusreservide võimsustoote pikaajaline hankimine on oluline, sest see tagab energiaettevõtjatele investeerimiskindluse uute elektrijaamade või salvestusseadmete rajamisel,“ selgitas Sapp.