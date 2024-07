Tapmiskatse annab investoritele üha enam kindlust Donald Trumpi võiduks

Laupäeval toimunud Donald Trumpi atentaat jahmatas piltlikult öeldes kogu maailma. Ent nagu mitmete ootamatute sündmustega, on ka Trumpi tapmiskatsel mõju finantsturgudele, ehkki turgude esialgne reaktsioon oli pärast tulistamist pigem tagasihoidlik.

Drastilisi muutusi näiteks USA riigivõlakirjade intresside ega kulla hinna osas ei toimunud. USA aktsiaindeksite futuurid kauplesid pühapäeva õhtul veidi kõrgemal tasemel. Samas tõdeb SEB Rootsi peastrateeg Olle Holmgren, et turgudel toimuva tõlgendamist muudab keeruliseks asjaolu, et Tokyo finantsturud on täna suletud.