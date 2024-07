Eesti pangahoiuste turu ülevaade: parimad intressid on 4% kandis

Teine esiletoomist vääriv tegur on Pechteri hinnangul see, et hoiuseintresside trend Eesti kommertspankades on olnud viimastel kuudel selgelt alanev. „Eraisikute hoiustele makstava intressi paneb suuresti paika Euroopa Keskpanga rahapoliitikast sõltuv baasintressimäär ja ootused selle tulevikuväärtustele, millele lisab oma panuse pankade konkurentsiseis kohalikul turul. Ajuti teeb mõni pank ka trendist erinevaid ja paremaid pakkumisi, näiteks kui oma rahavoogude juhtimiseks on mingi kindla perioodiga hoiuseid juurde vaja,“ selgitas ta. Juulikuu Eesti pankade hoiuseintresside kokkuvõttetabel näitab Pechteri sõnul selgelt ka seda, et enamuse turuosaliste arvates on intressitrend ka edaspidi langev, sest lühemateks perioodideks hoiustatavatele summadele pakutakse enamasti paremat intressi kui pikematele perioodidele.