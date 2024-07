Paaniline järjekordadesse panek ja patsiendid, kes pole raviks valmis. Ortodontide pika ooteaja taga on puudulik süsteem

„Järjekorrad peaksid olema süstematiseeritud, kuid selle asemel helistab patsient praegu läbi kõik kliinikud, kus tegutseb ortodont. Tuleks aga luua ühtne süsteem, siis saaksime teada, kui suur on tegelik nõudlus. Praegu on konkurentsiameti fookus vales kohas,’’ ütles Eesti ortodontide seltsi juhatuse liige Liis-Eleen Kalmer ERR-ile pärast konkurentsiameti 4. juulil avaldatud lühianalüüsi.

Juuli alguses avaldatud konkurentsiameti lühianalüüs näitas, et Eestis on ortodontiateenuste alapakkumine. Konkurentsiamet leidis, et turutõrke leevendamiseks oleks vaja riiklikku visiooni, et lahendada teenuseosutajate vähese arvu ja teenuse kalli hinna probleem. Juba 5. juulil avaldatud ERR-i artiklist selgus, et probleem ei seisne ainult ortodontide puuduses, vaid ka praegu kehtivas süsteemis.