KUULA | Lihtsalt rahast: kuidas valmistuda lastega reisimiseks ja milliseid sihtkohti valida?

Reisimine nõuab põhjalikku ettevalmistumist ning kui juba üksinda või kaaslasega reisides on palju tegemist, siis laste lisandumine tähendab lisakulude kõrval ka täiendavat planeerimist. Samas on reisimine laste maailmapildi suurim avardaja.

Nii Moonika Maaring kui Kristina Aasanurm on oma lapsi viinud reisima juba maast madalast. Mõlemad rõhutavad, et lastega reisimine tasub end ära ja on perele hindamatu väärtusega kogemus, luues ühiseid mälestusi ja emotsioone terveks eluks.

Saates räägitakse põhjalikult, kuidas perereisi ette valmistada ja kuidas hoida kulutusi kontrolli all. Oluline on, et ei tekiks mingeid ootamatuid lisakulusid. Näiteks tasub arvestada, et kuna laste dokumendid kehtivad vähem aega kui täiskasvanute omad, tuleb nende kehtivusaega kindlasti varakult järele kontrollida. Üldse tasub perereisi planeerida pikemalt ette ning arvestada kohapeal suurema lõtkuga, kuna ootamatusi tuleb lastega reisides tunduvalt rohkem ette.