Ootamatu tagasilöök: Botnica pidi raske rikke tõttu välismaa projekti pooleli jätma

„Tõesti juhtus see, et Botnica pidi BP tööd tehnilise rikke tõttu pooleli jätma. Botnica vasaku parda asimuutkäituri elektrisüsteemis tekkis rike, mille juurpõhjuse tuvastamiseks ja remondiks on vaja laev viia kuivdokki ning avada asimuutkäitur,“ rääkis Tallinna Sadama tütarfirma TS Shippingu juhatuse esimees Vahur Ausmees. Praegu on 26-aastane laev Norras Halsnoy sadamas.