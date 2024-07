Inimestel rahaga kitsas käes? Tuntud luksusbränd vaevleb suurtes raskustes

Nõnda on ettevõte praeguse valguses otsustanud peatada ka dividendide maksmise. „Me loodame, et vastusammud, mis me tarvitusele võtame nagu kulude kärpimine, toovad meile teisel poolaastal paranemise. Samuti soovime tugevdada positsiooni turul ja toetada pikaajalist kasvu,“ lisas Murphy.

RBC-i analüütikute Piral Dadhania ja Richard Chamberlaini sõnul olid praegused tulemused oodatust halvemad, võrreldes juba algselt seatud väikeste ootustega. Ettevõte on võidelnud peamistel turgudel langeva huvi vähenemisega ja seetõttu on Burberry vaeva näinud palju sellega, et saada tagasi põhiturgudel kaotatud turuosa. Samas võitlevad Euroopas ja USA-s kliendid palju klientide elukalliduse tõusuga. Muuhulgas on suurenenud ka majandusprobleemid Aasia klientide seas.