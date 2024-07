PUUST JA PUNASEKS | Lõputu valik ja seinast seina tootlus. Mida dividende maksvate fondide valikul silmas pidada?

Täpselt sama kirju, nagu on dividendiaktsiate maailm, on ka dividende maksvate börsil kaubeldavate fondide (tuntud ka kui ETF-id) valik. Pealtnäha lõputus ETF-ide nimekirjas võib hätta jääda isegi kogenud investor. Ent nagu selgub, on tulemusliku investeerimise eelduseks ühe põhimõttelise otsuse langetamine.