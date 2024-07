Inimesed otsivad massiliselt tööd. Tööandjatele on täna esitatud üle miljoni kandideerimisavalduse

Kui 2023. aasta esimesel poolaastal kandideeris ühele vabale ametikohale keskmiselt 39 töövõtjat, siis tänavu on see arv 52. Võrdlusena konkureeris 2020. aasta tervisekriisi ajal ühe ametikoha nimel koguni 59 töövõtjat. Kokku on CVKeskus.ee tööportaalis sel aastal tööandjatele edastatud 1 046 911 kandideerimisavaldust, mida on 8% enam kui eelmisel aastal samal ajal.