Lehtsele ja Jänedale ehitatakse miljonieurosed ooteplatvormid

„Ooteplatvormide rekonstrueerimistööd on üks osa reisirongide kiiruste tõstmise projektist. Et rongid saaks sõita Tartu ja Narva suunal kiirusega kuni 160 km/h, on oluline, et lõikudele jäävad ooteplatvormid oleks ohutud. Seetõttu panustame peatuste moderniseerimisse ja teeme raudtee ületamise turvalisemaks,“ selgitas Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu. Asekantsleri sõnul tulevad peatustesse ka uued ootekojad, mis kaitsevad reisijaid vihma ja tuule eest.