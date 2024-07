Tõnu Pekk: aktsiaturgude tipud ei ole põhjus investeerimise edasilükkamiseks

Iga kord, kui aktsiaturud saavutavad uue tipu, annavad analüütikud häirekella, et nüüd ootab ees krahh. Seekord teeb ekspertidele muret nii väikese arvu tehnoloogiasektori aktsiate suur osakaal turust, presidendivalimised kui ka intressimäärade oodatust aeglasem langus. Nii võib tekkida mulje, et indeksfondidesse, mis investeerivad kogu maailma turgu, ei ole praegu hea aeg raha koguda.

Langused on turutsüklite loomulik osa – on selge, et ühel hetkel peavad aktsiaturud ka langema. Pea võimatu on aga ennustada, millal see juhtub. Ka rekordkõrged hinnad aktsiaturgudel ei ennusta ette langust. Samas pole investeerimist edasi lükates võimalik saada osa turu tõusust. Tuntud fondijuht Peter Lynch on öelnud, et investorid on kaugelt rohkem raha kaotanud langust oodates kui langustes endis.

Maagiline seitsmik

Maailma aktsiaturu tootlusest ligi pool on tulnud väikese arvu USA uue tehnoloogia ettevõtetelt. Need ettevõtted on Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia ja Tesla.

Pole juhus, et need ettevõtted on praegu maailma aktsiaid koondavate indeksfondide kümne suurima investeeringu seas. Ettevõtted, mille turuväärtus kasvab kõige rohkem, liiguvad varem või hiljem maailmaturu liidrite hulka.

Täna moodustab maagiline seitsmik lausa 20% maailma aktsiaturu koguväärtusest. Kuna need ettevõtted on USA päritolu, kasvab ka USA osakaal maailmaturust, olles praegu 65% kogu maailma börsiettevõtete turuväärtusest. Kuigi kõik maagilise seitsmiku ettevõtted ei ole klassifitseeritud IT-sektori ettevõteteks, on selle sektori osakaal maailmaturust tõusnud 23%-ni.

Pilk ajalukku näitab, et alati on mõni sektor või piirkond vedanud turu kasvu