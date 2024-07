Elektrilevi kuulutas välja palju kära tekitanud hanke võitja

Elektrilevi kinnitas enda uue kliendiinfo- ja arveldussüsteemi hanke võitjaks kodumaise ettevõtte ERPLY Development OÜ. Hanke juurutuse ja viie aastase kasutusperioodi kogumaksumus on 3,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Uus kliendiinfo- ja arveldussüsteem peaks tooma nii töötajatele kui klientidele mugavama kasutuskogemuse, tõstma turvalisust ning olema kiiremini ja tõhusamalt elektrituru kiirete muudatuste vastu kohandatav. Võrguettevõtte loodab, et uue süsteemi juurutamisega saavutavad nad kliendihalduselt ja IT-kuludelt ca 20-protsendilise kokkuhoiu.

Elektrilevi alustas uue kliendiinfo- ja arveldussüsteemi (KI & A) vajaduste kaardistamisega 2023. aasta alguses, kui ettevõtte poolt läbi viidud analüüsi tulemustest selgus, et praegune süsteem ei kata kõiki vajadusi. Samuti selgus analüüsi käigus, et täna on võimalik hankida tunduvalt kuluefektiivsem süsteem kui kümme aastat tagasi.

„Uue kliendihaldustarkvara hankega läksime otsima paindlikku ja kuluefektiivset süsteemi, mis tagab meile andmete kvaliteedi ja mugava ning turvalise kasutajaliidese nii klientidele kui ka töötajatele. Elektrilevi eesmärk on leida parim lahendus võimalikult efektiivselt. Valitud lahendus on praegu kasutusel olevast ca 20% soodsam. See on ülioluline tänases keerulises majanduskeskkonnas,“ sõnas Elektrilevi juhatuse liige Rudolf Penu.

Otsiti odavamat lahendust

Hankemenetluse eelselt korraldas Elektrilevi turu-uuringu, mille käigus kaardistati erinevaid Euroopa majanduspiirkonnas pakutavaid ja kasutusel olevaid süsteeme. Turu-uuringu alguses keskenduti kommunaalteenuste spetsiifilistele KI & A süsteemidele ja leiti mitmeid nõuetele vastavaid lahendusi, kuid nende kõigi indikatiivne kulutase oli Elektrilevi hinnangul ~0,5 miljonilise kliendibaasi kohta liiga kõrge ning poleks taganud võrreldes seni kasutusel olnud lahendusega olulist efektiivsust ja kokkuhoidu.