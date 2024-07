Lätlased usuvad, et MM-ralli toob kulud neljakordselt tagasi. Kohalik meedia: nii ei juhtunud isegi Eestis

„Loomulikult näeme ralli ajal majutusasutuste täituvuse tõusu. Nägime juba eelmise aasta novembris ja detsembris, et hotellid, kus meeskonnad ja sõitjad ööbivad, said täis. See on väga tavapäratu, et 80% majutuskohtadest piirkonnas on praegusel ajal välja müüdud. Samas on meil hea meel, et tekkinud on ka uusi majutuskohti, mis suudavad nii suure üritusega kaasnevat nõudlust katta. Näiteks kõrgema klassi hotellis saab endiselt öö veeta 85-100 euroga, mis minu arvates on juulikuu ja Liepaja kohta väga hea hind,“ sõnas Liepaja turismiinfokeskuse esindaja Sintija Pusaudze.