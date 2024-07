Eesti finantsäss: Kristen Michalil ei ole ambitsiooni

„Minna valitsusse, öeldes, et ambitsiooni ei ole, on natuke totter,“ sõnas Kiisk.

Michal on varem avalikult välja öelnud, et ootused uuele valitsusele tuleb hoida madalal.

Michal ütles täna Delfile, et ta mõtleb kogu aeg selle peale, kuidas Eesti riik oleks ebakindlal ajal ja ebakindlas maailmas ikkagi kindel riik. „See on kõneluste, läbirääkimiste peamine eesmärk,“ lausus ta.

Kõnelused Reformierakonna, SDE ja Eesti 200 vahel on tema sõnutsi kulgenud tempokalt. „Oleme läbi käinud kõik olulisemad valdkonnad,“ valgustas ta. Praegu vaadatakse üle koalitsioonileppe esmast teksti ning arutletakse ka eelarve teemal. „Ma loodan, et nädala lõpuks jõuame ikkagi esimese skeletini (võimukokkulepe – toim). Et oleks pilt ees kogu komplektist. Saaksime seda siis erakondade juhatustele, volikogudele ning seejärel ka avalikkusele esitleda.“ Ta toonitas, et see on lootus, mitte kindel ajaraam.